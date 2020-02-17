В Петербурге определили финалистов конкурса «Учитель будущего»

Завершился первый полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего» среди участников из Северо-Западного федерального округа. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 17 февраля.

В финале поборются 12 команд, рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

На церемонии награждения к участникам полуфинала обратился руководитель проекта «Учитель будущего» Андрей Богданцев. По его словам, участники должны воспринимать проект больше как площадку для обмена опытом, нежели как состязание.

«Именно здесь должно начать свое формирование сообщество учителей будущего, где педагоги могут вдохновлять друг друга», — сказал он.

В свою очередь доктор биологических наук и филологических наук, член-корреспондент РАО Татьяна Черниговская заявила, что профессия учителя очень важна, потому что развитие цивилизации определяют люди.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая оргкомитет проекта, заявила о необходимо распространять в России успешные и инновационные модели образования.

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