Первый в России центр повышения профмастерства педагогов открылся в Подмосковье

Первый в России центр повышения профмастерства педагогов открылся в Коломне на базе Государственного социально-гуманитарного университета. Об этом сообщается на сайте областного правительства в пятницу, 25 октября.

В мероприятии приняла участие министр просвещения РФ Ольга Васильева.

«Это первый в России центр. До конца года мы должны построить чуть больше 45 центров по всей стране, к 2024 году таких центров непрерывного повышения профессионального мастерства должно быть 225», — рассказала она.

В свою очередь, первый заместитель председателя регионального правительства Ольга Забралова рассказала, что в центре обучение будут проходить около 1,5 тысячи человек в год. По ее словам, к работе будут привлекать ведущих отечественных и зарубежных специалистов. Предусмотрена возможность дистанционного обучения, добавила она.

«Уже с сегодняшнего дня там начинается обучение 296 слушателей по 14 авторским программам», — отметила Забралова.

Ожидается, что со временем в регионе будут функционировать восемь таких учреждений.

Центры повышения профмастерства педагогов открываются в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование».