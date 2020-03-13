В Ростове-на-Дону определят финалистов конкурса «Учитель будущего». Об этом сообщается на сайте президентской платформы «Россия — страна возможностей».

В этом полуфинальном раунде, который проходит в Донском государственном техническом университете, принимают участие 52 команды педагогов из шести регионов Южного федерального округа (ЮФО). Отмечается, что 37 процентов учительских коллективов работают в сельских школах ЮФО.

Конкурсные испытания полуфинала пройдут в течение трех дней и подготовлены в формате «педагогического триатлона», включающего в себя три блока: педагогические дебаты, методический конструктор и кейс-игру.

Конкурс «Учитель будущего» проходит в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». В феврале в Санкт-Петербурге состоялся полуфинал среди команд учителей Северо-Западного федерального округа.

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