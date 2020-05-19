Профессионалам предложили стать учителями в российских школах

Онлайн-университет Skillbox совместно с общественной программой «Учитель для России» объявил о запуске проекта «Школа будущего». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

«Учитель для России» предложил профессионалам из разных сфер стать учителями в региональных школах на два года для того, чтобы изменить школьное образование в стране. Skillbox, в свою очередь, использует свои ресурсы и опыт, чтобы транслировать эти идеи онлайн.

Онлайн-дискуссии на темы «Как дети и учителя меняют школы и среду вокруг», «Школьный климат: что это такое и почему это важно?», «Как добиться высокого качества обучения в обычных городских и сельских школах», «Каким должен быть идеальный учитель для "новой школы"» пройдут в период с 21 по 24 мая 2020 года. Для участия необходима регистрация на сайте проекта.

Спикерами выступят известные педагоги, исследователи и руководители образовательных проектов сооснователь и руководитель образовательной программы «Учитель для России» Ольга Фогельсон, директор центра изучения образовательной политики в Шанинке Елена Ленская, журналист, писатель, автор книги «Другая школа» Александр Мурашов, основатель и генеральный директор Skillbox Дмитрий Крутов и многие другие.

«Мы заинтересованы в масштабировании идей и ценностей гуманистической педагогики на всю страну», — сказала сооснователь программы «Учитель для России» Алена Маркович.

Ранее, 14 мая, стало известно, что российским учителям помогут раскрыть своей потенциал. Соответствующий конкурс поддержат проекты «Россия — страна возможностей» и «Российское движение школьников». Организации будут совместно проектировать и реализовывать программы, способствующие самореализации педагогов, организовывать и проводить очные мероприятия, оказывать взаимную экспертизу проектов.

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