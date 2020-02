Топ-менеджер Spotify выступит в Москве

Объявлены спикеры крупнейшего фестиваля дизайна и цифрового искусства OFFF, который пройдет в Москве в июне 2020 года. Среди них будет дизайн-директор Spotify Николь Борроу, рассказали «Ленте.ру» организаторы из онлайн-университета Skillbox.

Борроу руководит командой из более чем двухсот дизайнеров музыкального сервиса. Кроме нее на фестивале выступят арт-директор, создавший ролики для Audi, Uber, Infinity и над фильмами «‎Трон: Наследие»‎ и «‎Обливион», Брэдли Дж.Мунковиц, графический дизайнер Патрик Томас, ведущий дизайнер креативного агентства UENO Марко Коппето и UX-директор международного digital-агентства AKQA Дэвид Фонель.

Спикерами OFFF становятся крупные международные дизайн-агентства, арт-директора, обладатели премий Grammy и авторитетные дизайнеры, которые работают с Facebook, HBO, Amazon, Spotify, The Mill, и другие. Всего на OFFF Moscow в 2020 году выступит 22 спикера, среди которых Стефан Загмайстер — автор обложек для альбомов The Rolling Stones, Jay Z, OK Go и других групп.

OFFF Moscow пройдет в 19 и 20 июня 2020 года в арт-центре Mutabor.

