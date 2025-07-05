Вице-президент РСТ Барзыкин: Россияне перестали покупать туры в Азербайджан

Россияне перестали покупать путевки в Азербайджан, спрос на туры упал на 40 процентов. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в интервью «Комсомольской правде».

«Это практически полное отсутствие новых бронирований в турагентствах. На сегодняшний день новые заявки в Баку практически исчезли. Люди ждут прояснения ситуации», — заявил он.

По его словам, туристы надеются на лучшее, что ситуация в отношениях Москвы и Баку будет достаточно быстро решена, поэтому пока нет массовых отказов от уже приобретенных туров.

Ранее другой вице-президент РСТ Георгий Мохов предрек Азербайджану потерю туристов из России. Он отметил, что турагентства и туроператоры уже начали запрашивать у авиаперевозчиков возврат средств. Мохов добавил, что в случае отказа туристов от поездки авиакомпании должны вернуть деньги в соответствии с тарифом билета, при этом некоторые путешественники берут билеты с невозвратными тарифами.