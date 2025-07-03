Азербайджану предрекли потерю туристов из России

РСТ: Азербайджан рискует лишиться туристов из России

Азербайджан рискует лишиться туристов из России из-за обострения политической ситуации. Потерю потока отдыхающих предрек вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.

По словам эксперта, турагентства и туроператоры уже начали запрашивать у авиаперевозчиков возврат средств. По данным некоторых компаний, спрос на поездки по этому направлению за два дня упал уже на 40 процентов.

«С этим сложно. Самолеты летают, форс-мажорной ситуации нет, так что требовать что-то очень сложно», — пояснил Мохов.

Он добавил, что в случае отказа туристов от поездки авиакомпании должны вернуть деньги в соответствии с тарифом билета, при этом некоторые путешественники берут билеты с невозвратными тарифами.

Ранее сообщалось, что россияне резко потеряли интерес к турам в Азербайджан после задержаний соотечественников в стране. За неделю количество обращений снизилось на 30 процентов.