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19:08, 3 июля 2025Путешествия

Азербайджану предрекли потерю туристов из России

РСТ: Азербайджан рискует лишиться туристов из России
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Азербайджан рискует лишиться туристов из России из-за обострения политической ситуации. Потерю потока отдыхающих предрек вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.

По словам эксперта, турагентства и туроператоры уже начали запрашивать у авиаперевозчиков возврат средств. По данным некоторых компаний, спрос на поездки по этому направлению за два дня упал уже на 40 процентов.

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«С этим сложно. Самолеты летают, форс-мажорной ситуации нет, так что требовать что-то очень сложно», — пояснил Мохов.

Он добавил, что в случае отказа туристов от поездки авиакомпании должны вернуть деньги в соответствии с тарифом билета, при этом некоторые путешественники берут билеты с невозвратными тарифами.

Ранее сообщалось, что россияне резко потеряли интерес к турам в Азербайджан после задержаний соотечественников в стране. За неделю количество обращений снизилось на 30 процентов.

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