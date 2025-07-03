Россияне резко потеряли интерес к Азербайджану после задержаний туристов

TourDom: Количество обращений туристов по Азербайджану снизилось на 30 процентов

Российские туристы резко потеряли интерес к поездкам в Азербайджан после задержаний отдыхавших там соотечественников. Об этом сообщает TourDom со ссылкой на руководителя международных проектов Sletat.ru Любовь Воронину.

По ее словам, аннуляций туров нет, однако за неделю количество обращений по поездкам в эту закавказскую республику снизилось на 30 процентов. Она также предположила, что туристы переориентировались на Грузию из-за обстановки в Азербайджане.

2 июля стало известно, что азербайджанские силовики начали искать российских туристов по отелям, чтобы допросить их о целях визита и проверить документы. При этом находящиеся в стране россияне начали жаловаться в посольство на применение насилия по отношению к ним.

Ранее сообщалось, что суд в Баку арестовал восьмерых россиян, задержанных по подозрению в транзите наркотиков из Ирана, наркоторговле, а также в киберпреступности. Среди них — российские IT-специалисты: разработчик Дмитрий Безуглый и один из основателей онлайн-химчистки Airo, Антон Драчев. Также в списке фигурируют туристы и релоканты.