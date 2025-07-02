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17:09, 2 июля 2025Бывший СССР

Россияне пожаловались на применение к ним насилия в Азербайджане

Посольство в Баку: Россияне жалуются на применение к ним насилия в Азербайджане
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jay Hirano / AFLO / Globallookpress.com

Находящиеся в Азербайджане россияне жалуются на применение насилия по отношению к ним. Об этом сообщает посольство России в Баку, передает ТАСС.

Как отметили дипломаты, в последние дни они получили множество сообщений от граждан России, в том числе прибывших на территорию закавказской республики в качестве туристов.

«Они сообщали о прибытии на места их проживания людей в гражданском (некоторые из них представлялись сотрудниками полиции), которые интересовались целью пребывания россиян в стране и проверяли документы. По словам некоторых обратившихся, к ним и членам их семей было применено физическое насилие», — говорится в сообщении диппредставительства. В посольстве также призвали россиян сообщать обо всех подобных случаях.

Ранее стало известно, что задержанные в Азербайджане по подозрению в наркоторговле россияне явились в зал суда со следами побоев. На их лицах заметили ссадины и крупные гематомы.

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