Россияне пожаловались на применение к ним насилия в Азербайджане

Посольство в Баку: Россияне жалуются на применение к ним насилия в Азербайджане

Находящиеся в Азербайджане россияне жалуются на применение насилия по отношению к ним. Об этом сообщает посольство России в Баку, передает ТАСС.

Как отметили дипломаты, в последние дни они получили множество сообщений от граждан России, в том числе прибывших на территорию закавказской республики в качестве туристов.

«Они сообщали о прибытии на места их проживания людей в гражданском (некоторые из них представлялись сотрудниками полиции), которые интересовались целью пребывания россиян в стране и проверяли документы. По словам некоторых обратившихся, к ним и членам их семей было применено физическое насилие», — говорится в сообщении диппредставительства. В посольстве также призвали россиян сообщать обо всех подобных случаях.

Ранее стало известно, что задержанные в Азербайджане по подозрению в наркоторговле россияне явились в зал суда со следами побоев. На их лицах заметили ссадины и крупные гематомы.