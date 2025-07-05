Депутат нашел способ решить демографические проблемы в России

Депутат Наумов: Ключевую роль в формировании семьи играют жилищные условия

Ключевую роль в формировании семьи играют жилищные условия, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. Способ решить демографические проблемы в России он назвал в интервью «Газете.Ru».

По словам депутата, для поддержки рождаемости нужно развивать индивидуальное жилищное строительство, а не покупку жилья в «многоэтажных муравейниках».

«Нужно молодым семьям более четко давать место в уже существующих территориальных программах льготного ипотечного кредитования. Это и Дальний Восток, айтишники, сельская ипотека. Эти три программы, наверное, стоило бы губернаторам целевым образом проработать с молодыми семьями и включить дополнительную программу региональной поддержки, сочетать с другими — земский учитель, доктор, тренер. Именно комбинирование даст искомый демографический импульс», — сказал он.

Как показал опрос «Финансы Mail», почти половина опрошенных россиян (48,5 процента) заявили, что не могут себе позволить купить квартиру из-за высоких цен. Для 17,3 процента решением видится ипотека, однако их пугает высокая процентная ставка. Только при поддержке семьи с покупкой справится 10,8 процента опрошенных, и только 12,7 процента заявили, что не испытывают проблем с приобретением жилья.

По словам аналитика Михаила Беляева, в 2025 году арендовать жилье выгоднее, чем брать ипотеку. В условиях сверхвысокой ключевой ставки в России и очень дорогих кредитов ипотека становится большим обременением. Для покупки квартиры лучше ждать благоприятного времени, когда ставка снизится, посоветовал он.