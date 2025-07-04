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13:12, 4 июля 2025Экономика

Россияне признались в невозможности купить квартиру по одной причине

Финансы Mail: 48,5 % россиян не могут купить квартиру из-за высоких цен
Мария Черкасова

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Почти половина опрошенных россиян (48,5 процента) заявили, что не могут себе позволить купить квартиру из-за высоких цен. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос «Финансы Mail».

Для 17,3 процента решением видится ипотека, однако их пугает высокая процентная ставка. Только при поддержке семьи с покупкой справится 10,8 процента опрошенных, и только 12,7 процента заявили, что не испытывают проблем с приобретением жилья. Также в комментариях встречались такие, как «купила по семейной ипотеке под 6 процентов» и «мне это недоступно — и все».

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Россияне также поделились опасениями по поводу покупки жилья. Для 27,2 процента на первом месте стоит качество строительства, затем следуют опасения по поводу надежности застройщика (22,3 процента) и возможного роста цен в процессе сдачи дома (21,3 процента). Условия ипотеки волнуют 21,3 процента опрошенных. Ничего не беспокоит всего 3,8 процента россиян. Также в комментариях опрошенные поделились историями о некачественной отделке, задержках со сдачей объектов и судебных тяжбах с застройщиками.

В опросе приняли участие 3,6 тысячи россиян.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал россиянам, что в 2025 году арендовать жилье выгоднее, чем брать ипотеку.

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