Американский рэпер Эминем неожиданно для всех выпустил альбом Music to Be Murdered By. Релиз не получал никаких анонсов и рекламы, артист объявил о его выходе в Instagram в пятницу, 17 января.

Подписчики хип-хоп-исполнителя выразили удивление внезапным релизом пластинки. «Просто слушал Business, и тут Spotify предлагает послушать новый альбом Эминема. Мне пришлось себя ущипнуть», — написал в комментариях один из них.

В альбом вошли 20 композиций, среди них фиты с такими исполнителями, как Эд Ширан, Royce Da 5'9", Juice WRLD и Anderson .Paak. Music to Be Murdered By стал 11-м студийным альбомом Эминема. Предыдущая пластинка, Kamikaze, вышла в 2018 году.

В сентябре 2018-го Эминема обвинили в гомофобных оскорблениях в альбоме Kamikaze. Отмечалось, что в одном из треков хип-хоп-исполнитель обозвал другого рэпера, Tyler, the Creator, пидором.

