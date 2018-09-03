Эминема обвинили в оскорблении чувств геев из-за нового альбома

Американского рэпера Эминема обвинили в гомофобных оскорблениях из-за его нового альбома Kamikaze. Об этом пишет The Independent.

Отмечается, что в одном из треков хип-хоп-исполнитель обозвал другого рэпера, Tyler, the Creator, пидором. Музыкальные критики посчитали, что в 2018 году приписывать человеку нетрадиционную сексуальную ориентацию в качестве оскорбления неприемлемо, и предположили, что Эминему, который выступает на сцене уже 30 лет, пора окончить свою карьеру.

В новом альбоме рэпер также раскритиковал хип-хоп-исполнителей Lil Yachty, Lil Pump, Lil Xan и Дрейка.

Kamikaze вышел 31 августа. В релиз попали 13 композиций.

Эминем (настоящее имя Маршалл Брюс Мэтерс III) — американский хип-хоп-исполнитель, первый рэп-артист, ставший лауреатом премии «Оскар» за лучшую песню к фильму (трек Lose Yourself в ленте «Восьмая миля»). Всего в дискографии 45-летнего музыканта десять сольных студийных альбомов.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!