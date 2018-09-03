Культура
 
Последние новости
«Союз» оказался продырявлен дрелью
Россиянин притворился квартиросъемщиком и отправился под суд 
В РПЦ раскритиковали наставников «Голоса» Шнурова и Басту за мат
Крупнейшая со времен холодной войны российская эскадра прошла возле Японии
Футболисты сборной России обзавелись усами в честь дня рождения Черчесова
Утечка мужского «axe-эффекта» в США породила шутки о женских безумствах
Девочка примерила туфли и подцепила смертельную инфекцию
Назван новый капитан сборной России по футболу
Россия отказалась от поставок нефтепродуктов в Белоруссию
Стали известны подробности нападения на российского военкора в прямом эфире
Новости партнеров

Эминема обвинили в оскорблении чувств геев из-за нового альбома

Перейти в «Мою Ленту»
Эминем

Американского рэпера Эминема обвинили в гомофобных оскорблениях из-за его нового альбома Kamikaze. Об этом пишет The Independent.

Отмечается, что в одном из треков хип-хоп-исполнитель обозвал другого рэпера, Tyler, the Creator, пидором. Музыкальные критики посчитали, что в 2018 году приписывать человеку нетрадиционную сексуальную ориентацию в качестве оскорбления неприемлемо, и предположили, что Эминему, который выступает на сцене уже 30 лет, пора окончить свою карьеру.

В новом альбоме рэпер также раскритиковал хип-хоп-исполнителей Lil Yachty, Lil Pump, Lil Xan и Дрейка.

Kamikaze вышел 31 августа. В релиз попали 13 композиций.

Эминем (настоящее имя Маршалл Брюс Мэтерс III) — американский хип-хоп-исполнитель, первый рэп-артист, ставший лауреатом премии «Оскар» за лучшую песню к фильму (трек Lose Yourself в ленте «Восьмая миля»). Всего в дискографии 45-летнего музыканта десять сольных студийных альбомов.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Eminem is still rapping with gay slurs in 2018. If that’s his only way to get people talking, he should just retire now
Рэпер Face объявил себя врагом государства и сравнил Россию с зоной
Рэпер Дрейк навестил 11-летнюю девочку перед пересадкой сердца
Эминем установил новый рекорд по скорости читки рэпа
Другие материалы рубрики
Культура04:04Сегодня

Рай на шабаше

Ведьмы, Том Йорк и стена в «Суспирии» и резня от Майка Ли: Венеция-2018
13:56Сегодня

Названы лучшие фильмы о школьниках и школьницах всех времен

12:52Сегодня

Шуфутинский допустил создание ремейка «Третье сентября» с Гречкой или Монеточкой

16:58Сегодня

В клипе «Ленинграда» про Вия призвали поднять кое-что вместо век

Культура02:4131 августа

Космос как сочувствие

Гослинг на Луне, Мексика в огне: Венеция-2018
11:11Сегодня

Священник пощупал грудь Арианы Гранде на похоронах величайшей певицы в истории

16:0031 августа

Джеймса Бонда захотели убить

15:04Сегодня

Рэпер Face объявил себя врагом государства и сравнил Россию с зоной

Культура13:4927 августа

«Эпоха вертухаевых внучат»

Владимир Сорокин о том, как советское прошлое привело к российскому настоящему
11:3521 августа

Мадонну высмеяли за самовлюбленную речь об Арете Франклин

09:58Сегодня

Фильмы с Азией Ардженто сняли с эфира из-за скандала с совращением подростка

12:5731 августа

Вахтанг Кикабидзе попал в больницу

Россия
«Мужчины очень тяжело переживают этот момент»
В России осуждают сексуальные отношения между пожилыми. Но они им необходимы
Обиженный российский завуч стал хакером и отыгрался на школьниках c учителями
«Приходит 70-летняя дама и говорит: дайте мне молодость»
В России придумали, как победить женскую старость. У медиков уже есть план
Прояснил
Что Путин думает о пенсиях россиян: главное из выступления президента
Воробьев и Лавров навестили учеников гимназии имени Примакова
В российском регионе впервые со времен Медведева открыли новую школу
США уличили в грубой вербовке россиян
Все материалы
Мир
Последний герой
Маккейна хоронит вся Америка. Его гроб понесет россиянин
Британский ловец педофилов нашел «преступника» и сел в тюрьму
Корейцы отправятся на поиски скрытых камер в туалетах
В Великобритании сравнили живучесть Мэй и Распутина
В Германии вынесли приговор мигранту-убийце 15-летней девушки
«Исламское государство» обеднело
Израильтяне защитят американских школьников от расстрелов
Все материалы
Бывший СССР
Русская Голгофа
100 лет назад австрийцы устроили геноцид русских на Западной Украине
Укромный уголок
В Литве работала секретная тюрьма ЦРУ. Почему власти это скрывают?
Россию заподозрили в создании искусственных очередей на границе с Крымом
Определено будущее Договора о дружбе Украины с Россией
Захарченко взорвали в Донецке
Россия обвиняет Украину. Киев видит в его смерти руку Москвы
Раскрыта реакция Москвы на непризнание Белоруссией Крыма российским
Песков поведал об «угрозах» Путина в адрес Порошенко
Все материалы
Экономика
На автомате
Смогут ли будущие российские пенсионеры победить роботов
Виктор ВексельбергВсе средства хороши
Российский олигарх выбрал криминал для защиты своих интересов в США
Илон МаскСела батарейка
Илон Маск тянет Tesla на дно. Не спасет даже марихуана
Экспедиция Института океанологии начала изучение черноморских дельфинов
Российский госбанк ушел из США
Подсчитана задолженность россиян перед банками
В России снова начал дорожать бензин
Все материалы
Силовые структуры
Магнат в законе
Он стал овощным королем России. Его обвиняли в убийстве главного мафиози страны
Атомный бес
Советские военные шли на безумные опыты с радиацией. Люди до сих пор в опасности
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянина осудили за песню «Я русский»
ФСБ призналась в работе в Донбассе
Вора в законе Папуну поймали в Киеве
Установлена личность подозреваемого в убийстве полицейского в московском метро
Все материалы
Наука и техника
Дикая дивизия
Роботы-тележки, шляпы с экранами, китайские iPhone и другие новинки IFA 2018
Проклятые дни
Веселая жизнь и страшная смерть на потерянных снимках Второй мировой
Смертельная забава
Возрождение динозавров стало реальностью: Jurassic World Evolution
США закупились украинским оружием
«Союз» оказался продырявлен дрелью
Обнаружены принадлежавшие Клеопатре древние реликвии
Найдены следы существовавшей до пирамид древней цивилизации
Все материалы
Спорт
Весь в белом
Он сделал из «Реала» многомиллионную империю. За что его ненавидят?
Назван новый капитан сборной России по футболу
Футболисты сборной России обзавелись усами в честь дня рождения Черчесова
Квят вернется в «Формулу-1»
Норвежская лыжница умерла от остановки сердца
Роналдо завладел испанским клубом
«Россия понравилась, но это другая страна»
Сын первой ракетки СССР играет за Германию. Он в шаге от вершины
Все материалы
Культура
Рай на шабаше
Ведьмы, Том Йорк и стена в «Суспирии» и резня от Майка Ли: Венеция-2018
Космос как сочувствие
Гослинг на Луне, Мексика в огне: Венеция-2018
«Евнухи, пожалуй, все-таки ближе к женщинам»
Каким видели секс жители античной, средневековой и фашистcкой Европы
Названы лучшие фильмы о школьниках и школьницах всех времен
В клипе «Ленинграда» про Вия призвали поднять кое-что вместо век
Священник пощупал грудь Арианы Гранде на похоронах величайшей певицы в истории
Рэпер Face объявил себя врагом государства и сравнил Россию с зоной
Все материалы
Интернет и СМИ
Михаил Шуфутинский«Перевернул так, что руку в трех местах сломал»
День, когда весь интернет восславляет Шуфутинского, настал. Россияне в экстазе
На военного корреспондента из России напали в прямом эфире
«Идеальное утро» популярного блогера привело подписчиков в ярость
«Лучше уйти. Дальше будет только хуже»
Блогер походил по собеседованиям со скрытой камерой и разоблачил работодателей
«Я пришла со светом, а вы говорите, как насиловали ребенка»
Этим летом телевизор упивался своей низостью. Все ради рейтингов
Блогер погибла во время поездки на яхте миллиардера
РИА Новости разглядело пропаганду гомосексуализма в японских мультиках
Все материалы
Ценности
Красный дракон
Он мало спал, любил девственниц и не чистил зубы. Его звали Мао
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Понять и побить
Как назвать модную одежду, чтобы не отхватить в российской глубинке: тест
Раскрыта судьба оголяющих щиколотки джинсов
Модный дом Céline перестал быть Céline
В России бивни мамонта пустили на новый iPhone
Найден способ избавиться от помады на зубах
Все материалы
Путешествия
Пожары в Португалии«Люди бросаются в океан, чтобы не сгореть»
Как москвички выживали в Португалии в сезон пожаров
В горах часто можно встретить стада овец, которые не дают проехать ни на каком транспорте«Привет, красавица! Пообщаемся?»
Чем заканчиваются свидания с незнакомцами на Кавказе
Adare Manor, Limerick, IrelandГотовьте деньги
Чем хороши лучшие отели и рестораны мира?
Отсутствие отпуска оказалось опасным для здоровья
«Косивший» от армии мужчина полгода прожил в аэропорту
Взорвавшийся в самолете перцовый баллончик вызвал массовую панику на борту
Проживший неделю в аэропорту азиат спасался лапшой и тунцом
Все материалы
Из жизни
«Здесь гораздо меньше понтов»
История россиянки о жизни в Вене
Пугающие видения
Ночной кошмар и сонный паралич наяву: август глазами обычных людей
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
На юге Африки устроили массовый отстрел слонов
«Полиция развозит пьяных по домам»
История москвички, переехавшей в Исландию
Все материалы
Армия Ли
От выпуска холодильников до покупки Volvo — как китайцы из Geely завоевывают мир
Внедорожные микроавтобусы
Полноприводные микроавтобусы и минивэны, которые объедут внедорожник
Видео: Lada за миллион
И другие новинки марки на Московском автосалоне — изучаем вживую
Автосалон, которого не было
В Москву не довезли множество новинок — мы сделали это за автопроизводителей
Всю эволюцию Honda NSX уместили в пятиминутный ролик
Honda CR-V вернулась в Японию после двухлетнего перерыва
Показана «возрожденная» Lancia Delta Integrale
Все материалы
Он вам не диван
Узнаете ли вы эту мебель из советских квартир?
«Жить стало очень хреново»
Откровения россиян, которые взяли ипотеку и пожалели
Старые площади
В Москве все-таки есть дешевые квартиры. Где их искать?
Центробанк зафиксировал рост ипотечной ставки
Цыганский табор проклял отключивших свет и воду коммунальщиков
Пенсионер поселился на сосне и решил позвать Путина в гости
Россияне смогут забыть о счетчиках ЖКХ
Все материалы