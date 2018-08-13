Эминем установил новый рекорд по скорости читки рэпа

Американский рэпер Эминем записал куплет для трека Majesty певицы Ники Минаж, в котором побил свой же рекорд по скорости читки. Об этом сообщает портал Genius.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/5647485/track/42683223'>Majesty</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/166218'>Nicki Minaj</a> на Яндекс.Музыке

Куплет в Majesty насчитывает 123 слога и длится около 12 секунд, то есть скорость читки составляет 10,3 слога в секунду. Предыдущим рекордом исполнителя был отрывок из трека Rap God, где рэпер произнес 157 слогов за 16,3 секунды — скорость составила 9,6 слога в секунду.

При этом Rap God до сих пор занесен в Книгу рекордов Гиннесса за самое большое количество слов в хит-сингле — их там 1560.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/1671558/track/14678823'>Rap God</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/1053'>Eminem</a> на Яндекс.Музыке

Самым быстрым в мире рэпером некоторые источники до сих пор считают чикагского артиста Twista, который был занесен в Книгу рекордов Гиннесса в 1992 году. Тогда он произнес 598 слогов за 55 секунд — со скоростью 11,2 слога в секунду.

Эминем (настоящее имя Маршалл Брюс Мэтерс III) — американский хип-хоп-исполнитель, первый рэп-артист, ставший лауреатом премии «Оскар» за лучшую песню к фильму. Последний студийный альбом музыканта вышел в 2014 году.

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