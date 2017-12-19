Эминем рассказал об использовании сервиса гей-знакомств

Американский рэпер Эминем признался, что пользовался сервисом онлайн-знакомств Tinder. Об этом он рассказал в интервью порталу Vulture.

Хип-хоп-исполнитель подчеркнул, что после развода с женой неоднократно договаривался о свиданиях через приложение. «Это тяжело. С развода у меня было несколько встреч, но ничего такого, о чем я хотел бы рассказывать публике», — отметил Эминем.

Музыкант пошутил, что также пытался использовать сервис Grindr (приложение для гей-знакомств), а также часто посещал стрип-клубы. «Что я могу сказать? Стрип-клубы — это места, где я встречался с некоторыми девушками. Это было интересное время», — объяснил он.

Рэпер заверил, что сейчас одиночества не испытывает, но подробности раскрывать не стал.

15 декабря Эминем выпустил первый за последние четыре года альбом Revival. Пластинку прозвали попсовой из-за участия в ее записи певиц Бейонсе, Алиши Киз и британского музыканта Эда Ширана.

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