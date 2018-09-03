Рэпер Face объявил себя врагом государства и сравнил Россию с зоной

Российский хип-хоп-исполнитель Иван Дремин, более известный как Face, выпустил альбом «Пути неисповедимы», в котором раскритиковал коррупцию, РПЦ и бюрократию.

В релиз вошли восемь треков. В песне «Менталитет» рэпер объявляет себя врагом государства и заявляет, что «наш менталитет — от зарплаты до зарплаты», а также что «наш любимый запах — сырость».

«Я враг государства, мой язык — это правда».

В композиции «Четвертый всадник» Face утверждает, что его страна — «одна большая зона». В треке «Заточка» он заявляет, что «все эти церкви стоят больше хлеба в магазине; те, кто служат там, развозят шлюх на лимузинах».

Альбом «Пути неисповедимы» появился в паблике рэпера во «ВКонтакте» вечером 2 сентября. Днем ранее Face опубликовал на YouTube видео, на котором сбривает свои волосы, надевает балаклаву и берет в руки автомат.

NO NAME / YouTube

Face родом из Уфы. Он автор таких треков, как «Гоша Рубчинский», «Бургер» и «Я роняю Запад». В феврале он посоветовал всем молодым людям уезжать из России, «пока железный занавес не кинули опять».

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