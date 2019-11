Эминем назвал Рианну сукой и оправдал избившего ее Криса Брауна

В сети появился фрагмент песни, в котором американский хип-хоп-исполнитель Эминем оскорбляет певицу Рианну и оправдывает избившего ее экс-бойфренда Криса Браун. Отрывок композиции опубликовал пользователь с ником jahbles13172076 на своей странице в Twitter.

В ролике, который длится семь секунд, можно услышать следующие строки: «Конечно, я на стороне Криса Брауна. Я бы тоже избил суку, если бы из-за нее я почувствовал зуд на члене».

Как сообщает Business Insider, изначально куплет был записан для альбома Relapse, вышедшего в 2009 году. Провокационные строки так и не прозвучали в этой работе, однако в 2011 году композиция была переделана и включена в релиз артиста B.o.B. Эминем спел с ним дуэтом. Отмечается, что в новой версии исполнители жестко отзываются о многих звездах, включая Анджелину Джоли, Дакоту Фаннинг, Джессику Симпсон и Наташу Бедингфилд.

За свою карьеру Эминем и Рианна записали несколько совместных хитов. Среди них — Love The Way You Lie, The Monster и Numb.

В 2009 году Крис Браун избил в автомобиле Рианну, с которой на тот момент находился в отношениях. Он нанес девушке телесные повреждения и пытался задушить ее, а после скрылся от полиции. Позднее Браун добровольно явился в участок и признал себя виновным. Его приговорили к условному пятилетнему сроку. Впоследствии артиста неоднократно обвиняли в насилии над женщинами.

