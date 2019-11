Попавший в больницу из-за передозировки Эминем был спасен Элтоном Джоном

Американский рэпер Эминем обращался за помощью в борьбе с наркозависимостью к британскому музыканту Элтону Джону. Об этом говорится в биографии хип-хоп-исполнителя «Не боюсь: Эволюция Эминема» (Not Afraid: The Evolution of Eminem), передает Daily Mail.

В 2007 году Эминем в крайне тяжелом состоянии попал в больницу из-за передозировки сильнодействующим обезболивающим «Викодин». Отмечается, что рэпер «принял дозу, эквивалентную четырем пакетам героина». После двух случаев рецидива во время лечения зависимости он решил обратиться за помощью к Элтону Джону, который на тот момент уже почти 30 лет не употреблял наркотические вещества. Артисты еженедельно связывались друг с другом и в результате стали близкими друзьями.

Эминем неоднократно упоминал «Викодин» в своих треках. В частности, о лекарственном препарате поется в композициях Deja Vu, Old Time’s Sake, Kill You и Going Through Changes.

В октябре стало известно о новой автобиографии Элтона Джона, в которой тот рассказал о поступках, совершенных под воздействием кокаина. Артист, в частности, разделся на камеру и ударил своего менеджера.

