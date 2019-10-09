Кокаин заставил Элтона Джона раздеться на камеру и ударить менеджера

Британский певец Элтон Джон рассказал в своей автобиографии, как разделся на камеру и ударил своего менеджера после употребления алкоголя и кокаина, а также как из-за наркотического вещества отказался уходить со сцены на концерте The Rolling Stones. Отрывок из книги приводит Sky News.

Артист признался, что его аппетиты в отношении кокаина выделялись даже в богемной тусовке Лос-Анджелеса времен 1970-х.

Певец вспомнил случай, когда его помощник разбудил его в отеле в Каннах и отвел в свою комнату, где днем ранее проходили съемки музыкального видео на песню Джона I'm Still Standing. Номер оказался разгромлен. Когда исполнитель спросил, что случилось, помощник ответил: «Ты случился, Элтон».

Как выяснилось, после окончания съемок Джон употребил несколько дорожек кокаина и выпил пару коктейлей с водкой и мартини, а затем появился в номере помощника и потребовал включить камеру. Музыкант полностью разделся и стал валяться на полу. Когда его менеджер, бывший возлюбленный Джон Рид попытался остановить происходящее, артист ударил его в лицо.

Также исполнитель вспомнил, как The Rolling Stones пригласили его исполнить несколько песен на их концерте в штате Колорадо. Джону показалось, что выступление идет настолько хорошо, что решил остаться с группой до конца и принялся подыгрывать им на клавишах. «Через несколько песен до моего мозга наконец дошло, что выражение лица Кита Ричардса не особо передает признательность мне как музыканту», — отметил артист.

7 октября Джон рассказал, что мать Шейла Дуайт пыталась испортить его церемонию заключения гражданского брака с партнером Дэвидом Фернишем.

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