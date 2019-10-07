Элтон Джон пожаловался на попытки матери испортить его свадьбу с мужем

Британский певец Элтон Джон рассказал, что его мать Шейла Дуайт пыталась испортить его церемонию заключения гражданского брака с партнером Дэвидом Фернишем. Об этом сообщает издание The Sun.

Он заявил, что женщина вела себя, как «буйный социопат». Она громко разговаривала, когда музыкант и его возлюбленный произносили свои свадебные клятвы, отказалась от посещения праздничного ланча и настолько грубо общалась с гостями, что жена рокера Оззи Осборна Шэрон призналась, что хочет ее убить. На вечеринке после церемонии Шейла Дуайт тяжело вздыхала и закатывала глаза, когда остальные произносили тосты.

При этом Элтон Джон отметил, что его мать никогда не проявляла гомофобии и поддерживала его после того, как он признался в своей гомосексуальности. Он решил, что причиной ее странного поведения на церемонии стала материнская ревность: «Она не могла справиться с мыслью о том, что пуповина окончательно обрезана, и ей было наплевать на все остальное, в том числе на тот факт, что я наконец-то был счастлив».

Элтон Джон и Дэвид Ферниш заключили брачный договор в 2005 году. Девять лет спустя пара официально поженилась.

Шейла Дуайт скончалась в 2017 году. Ей было 92 года.

В июне в прокат вышел фильм о жизни Элтона Джона «Рокетмен». Из российской версии картины исчезли эпизоды, в которых присутствуют поцелуи и постельные сцены с геями, а также фрагменты с наркотиками. В компании «Централ Партнершип», занимающейся прокатом фильма, заявили, что кадры были вырезаны «для соответствия картины законодательству Российской Федерации». Музыкант раскритиковал подобное решение, заявив, что оригинальная версия картины правдиво отражает его экстраординарную жизнь.

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