Элтон Джон рассказал о нахождении на грани смерти

Британский певец Элтон Джон рассказал, что находился «в 24 часах от смерти» из-за попавшей в организм инфекции. Об этом пишет Daily Mail, где с 4 октября выходят отрывки его мемуаров.

По словам артиста, в 2017 году у него нашли рак простаты, и он решился на операцию, а не на химиотерапию, чтобы болезнь «не висела» над его семьей. Хирургическое вмешательство прошло успешно, однако через 10 дней Джон заметил, что что-то не так.

«Оказалось, у меня было редкое осложнение после операции», — отметил певец. Он провел в лондонской больнице 11 дней, задаваясь вопросом, сможет ли выжить. «Я молился в одиночестве среди ночи: "Пожалуйста, не дай мне умереть, пожалуйста, дай мне увидеться с моими детьми снова, пожалуйста, дай мне немного больше времени"», — рассказал Джон.

Музыкант добавил, что произошедшее помогло ему решиться на отказ от гастролей ради семьи, поскольку он понял, что семья ценнее. «Все сомнения просто испарились», — сказал он.

В июне Элтон Джон получил высшую награду Франции — орден Почетного легиона.

В конце мая стало известно, что из российской версии байопика Элтона Джона «Рокетмен» исчезли эпизоды, в которых присутствуют поцелуи и постельные сцены с геями, а также фрагменты с наркотиками. В «Централ Партнершип», занимающейся прокатом фильма в России, заявили, что кадры были вырезаны «для соответствия картины законодательству Российской Федерации».

Элтон Джон отказывался смягчать фильм ради снижения возрастного ценза, утверждая, что «не вел жизнь, которой можно присвоить рейтинг "13 плюс"».

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