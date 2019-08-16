Мир
 
Последние новости
Пилот аварийно севшего на кукурузном поле Airbus извинился перед пассажирами
Пьяный турист попытался открыть аварийный выход и загадил салон самолета
Пригожин вспомнил последний разговор с Цоем
Россиянин отравился подсолнечным маслом и умер
Россиянин заставил полицейских обыскать 256 детских садов
Обнаружен неизвестный орган боли
В России запретят платить за метро и автобус без паспорта
Стратегию Зеленского по возвращению Крыма назвали бесперспективной
Стриптизеры рассказали о шокирующем поведении их клиенток
Новости партнеров

Президент США побил рекорд Элтона Джона

Перейти в «Мою Ленту»

Президент США Дональд Трамп заявил, что побил рекорд по числу зрителей во время выступления в штате Нью-Гэмпшир в четверг, 15 августа. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

«Великолепные новости! Сегодня вечером мы побили рекорд по посещаемости, установленный ранее Элтоном Джоном [во время концерта] на стадионе SNHU Arena в Манчестере в Нью-Гэмпшире», — указал Трамп. Точный цифры он при этом не привел.

Новостной ресурс Breitbart News отмечает, что американский президент побил именно рекорд стадиона. Он вмещает примерно 12 тысяч человек и был практически полностью заполнен.

Президент выступал перед избирателями в рамках президентской кампании 2020 года. Выборы в стране состоятся 3 ноября 2020 года.

Ранее в пятницу стало известно, что Трамп рассматривает идею купить принадлежащую Дании Гренландию. До этого сообщалось, что американский лидер заявил о необходимости увеличить число психиатрических больниц в стране.

***

Обратная связь с отделом «Мир»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru
Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Trump: New Hampshire Speech Broke Elton John's Arena Attendance Record
Трамп захотел купить Гренландию
Трампу потребовалось больше психбольниц
Другие материалы рубрики
Мир00:0215 августа

Могут повторить

Европа боится возвращения нацистов. На что способны современные наследники Гитлера?
11:07Сегодня

Нейрохирурга обвинили в убийстве пациентов горами таблеток

09:31Сегодня

США надоело помогать другим

08:51Сегодня

Арестован крупнейший в мире торговец оружием

Мир00:0213 августа

Ким Чен Культ

Вожди-колдуны и голоса из холодильника. Во что верят жители Северной Кореи
04:42Сегодня

Пентагон предупредил о росте влияния России в Африке

03:59Сегодня

Трамп захотел купить Гренландию

01:45Сегодня

Трампу потребовалось больше психбольниц

Мир00:01 9 августа

Индустрия несвободы

Как частные тюрьмы превращают американцев в рабов и зарабатывают на этом миллионы
23:5215 августа

Посольство России оценило появление новой жертвы отравления в Солсбери

20:5915 августа

В Британии разразился «кокаиновый кризис»

20:3115 августа

Вскрытие миллиардера-педофила озадачило специалистов

Россия
Россиянин решил распилить артснаряд и взорвался
Россиянку решили посадить за покупку лекарства больному сыну
Она пыталась спасти ребенка от страданий и стала фигурантом уголовного дела
Минздрав оценит ставшее причиной задержания двух матерей лекарство
«Врезается стая чаек, и все мгновенно превращается в труху»
Что спасло 226 пассажиров севшего в поле Airbus А321
Названо число трудовых мигрантов в России
«На грани психоза»
Как в России придумали идеальное уголовное дело об экстремизме — история «Нового величия»
В Крыму оценили стратегию Зеленского по возвращению полуострова
Все материалы
Мир
Президент США побил рекорд Элтона Джона
«Меня били током, а я вся тряслась»
 
Нейрохирурга обвинили в убийстве пациентов горами таблеток
Могут повторить
Европа боится возвращения нацистов. На что способны современные наследники Гитлера?
США надоело помогать другим
Ким Чен Культ
Вожди-колдуны и голоса из холодильника. Во что верят жители Северной Кореи
Арестован крупнейший в мире торговец оружием
Все материалы
Бывший СССР
В партии Зеленского пообещали избавиться от неприкасаемых в своих рядах
Мовный приговор
Пока Лукашенко говорит о дружбе с Россией, белорусов штрафуют за русский язык
Узбекистан объявил о борьбе со «зловонием» в Facebook
Солдаты без родины
Рижские омоновцы защищали СССР даже после его распада. За это их отдали под трибунал
Украинские раскольники решили сменить главу своей церкви
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев«Этот человек не понимает намеков»
Атамбаев покинул пост президента без революций. Почему его арестовал его же преемник?
Киргизские власти решили посадить жену Атамбаева
Все материалы
Экономика
Ильич из Little Big стал топ-менеджером «Связного»
Китай решил надавить на США и пригрозил ударить в ответ
Спасение утопающего
Эта компания построила «Титаник». Теперь она идет ко дну, как и ее знаменитый корабль
«Нафтогаз Украины» замахнулся на имущество России на миллиарды долларов
Альберт ХудоянСесть, чтобы отдать
Как лишиться бизнеса при помощи правовой системы
Путин оставил 5G военным
У них все дома
Финским бездомным раздали деньги и квартиры. Это оказалось выгодно
Все материалы
Силовые структуры
Россиянин заставил полицейских обыскать 256 детских садов
«Звонили ночью и включали похоронный марш»
Ее мать довели до смерти черные риелторы. Теперь россиянка пытается вернуть свое жилье
В Федеральной налоговой службе России нашли мертвого охранника
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
В сети появилось видео из окровавленного вагона поезда после драки пассажиров
«Вопрос решил, бабки получил»
Российский миллионер очень хотел стать чиновником. Эта мечта привела его в тюрьму
Старейший вор в законе заявил полиции о своем отказе от криминального статуса
Все материалы
Наука и техника
В России рассказали о «контролировавшей полмира» АПЛ
Тихий монстр
В центре Млечного Пути произошел мощный взрыв. Чем это грозит?
Умер нобелевский лауреат и защитник ЛСД Кэри Муллис
Портрет американского солдата вместе с молодой девушкой. Предположительно, Франция, 1945 год.Воины Дяди Сэма
Чем занимались солдаты США в Европе, пока русские штурмовали Берлин
Обнаружен новый вид космических катастроф
Партнерский материал
Взяли в свои руки
Они снимают фильмы на обычный телефон. За это можно получить «Оскар»
Европейская ракета взорвалась на орбите
Все материалы
Спорт
Российский теннисист нанес Федереру самое быстрое поражение с 2003 года
Американская гимнастка Дорис Фукс и советский боксер Борис Никоноров«Роман между Востоком и Западом»
Их свела Олимпиада, и разлучил КГБ. История любви боксера из СССР и гимнастки из США
Неймар согласился на понижение зарплаты ради возвращения в «Барселону»
«Операция длилась семь часов»
Французский футболист едва не погиб в детстве. Он выжил и трижды выиграл АПЛ
ЦСКА захотел футболиста «Монако»
Сеад Колашинац и Месут ОзилРазборка лондонская
Английский криминал преследует футболистов «Арсенала». Карьеры звезд АПЛ под угрозой
«Спартак» узнал следующего соперника в Лиге Европы
Все материалы
Культура
Оби-Ван Кеноби из «Звездных войн» станет героем сериала
Слева направо: Анатолий Абрамович, Леонид Никольский, Андрей Зализняк. 1951 год «Мой патриотизм другим патриотам не понравился бы»
Каким запомнили академика, объяснившего русский язык от бересты до мата
Юрий Шатунов окончательно порвал с «Ласковым маем»
AbelleСигнал принят
Диджей года, польский вуду-дэнсхолл, техно, арфа и хардкор: кого слушать на Signal
Американская рэперша узнала слово «чурка» и решила сделать футболку с ним
Ким и товарищи
Она снимала Бейсингер, Линча и «Вудсток» — эти кадры сделали ее легендой
Федор Бондарчук задумал снять фильм о «чуде под Жуковским»
Все материалы
Интернет и СМИ
Неожиданная просьба партнера перед первым свиданием испугала парня
«Девочки сутками тычут своей кулебякой в камеру»
Монологи российских вебкам-моделей. Кто они и что заставило их раздеваться на камеру?
Google оставил без внимания просьбы Роскомнадзора
«Не давать бабам денег! Вообще не давать!»
Отказ от брака и секс по талонам — чего хотят мужские движения в России
Пользователям Instagram доверят раскрытие лжи и фейков в сети
Идущие сквозь миры
На этих снимках фантазия лучших фотографов мира переплетается с реальностью
Парень использовал «Титаник» ради получения интимных фото девушки и преуспел
Все материалы
Ценности
Меган Маркл вновь «проиграла» Кейт Миддлтон
До потери сознания
Зачем мужчины и женщины веками пытались казаться тоньше, чем на самом деле
Невесту высмеяли за обручальное кольцо нелепой формы
Папины дочки
Как живут наследницы постсоветских правителей и что их роднит с детьми Сталина и Брежнева
Невеста похвасталась обручальным кольцом и была осмеяна за уродливый маникюр
С узлом на шее
Зачем мужчины однажды надели галстук и почему продолжают его носить
Доказана бесполезность спортзала для сжигания жира на животе
Все материалы
Путешествия
Еще один российский самолет столкнулся с проблемами из-за птицы в двигателе
Сели все
Эти летчики могли умереть, но спасли себя и пассажиров: истории невероятных приземлений
На российских пляжах задумали наблюдать за туристами с камер
Московская область. Пассажиры у самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский после возгорания двигателя при взлете. «Мы начали падать, я держался за крест»
Впечатления пассажиров, переживших экстренную посадку на кукурузном поле под Москвой
Аварийную посадку самолета в поле сравнили с «чудом на Гудзоне»
В ад и обратно
Россиянин побывал на самой опасной гоночной трассе мира
Подросток возомнил себя террористом и попал в полицию
Все материалы
Из жизни
Стриптизеры рассказали о шокирующем поведении их клиенток
Дети ночи
Этих людей убивают лучи солнца. Они прячутся от света и выходят на улицу после заката
Забывчивую девочку затянуло в эскалатор
«Целый месяц я вообще солнца не видел»
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
Девушка спряталась в багажнике и предотвратила измену своего парня
Тристан Бодет и Эрика Ву, 2013 год«Это же Малибу, что может случиться?»
В тихом американском городке кто-то годами убивает людей. Власти пытаются это скрыть
Прожившие вместе 68 лет супруги раскрыли секрет долговечных отношений
Все материалы
10 внедорожников, которые заткнут за пояс суперкары
1000-сильный броневик Rezvani и Qashqai с «максималкой» в 382 км/ч
Почему мы едем смотреть гонку Russian Endurance Challenge
Соревнования на выносливость с прототипами и машинами класса GT — и всё это в Подмосковье
История «лучшего логотипа двадцатого века»
Избранное на Моторе: путь Бибендума, которому стукнуло 125
Эволюция «приборок» — от классических MINI до культовых американцев
Как менялись приборные панели самых долгоживущих моделей
Новинку от Geely впервые сфотографировали в Москве
Американский миллионер построил внедорожник с 40-сантиметровым клиренсом
В Европе отзывают опасные Lada 4x4
Все материалы
Дом
В Москве нашли отдельное жилье дешевле трех миллионов рублей
Божья воля
В Москве строят сотни храмов, несмотря на гнев жителей. Кому это выгодно?
Стало известно о строительстве нового «Дома-2»
Сносят крышу
Как выглядят лучшие дома планеты
В Кремле нашли силовиков XVI века
Горящая земля
Россияне бегут из этого города, бросая свое жилье. Их квартиры никто не купит
Москвичи полюбили эрзац-жилье
Все материалы
Нацпроекты
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
Российский регион нарастит поставки муки в Китай
Региональных чиновников научат помогать бизнесу
Все материалы