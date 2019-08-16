Президент США побил рекорд Элтона Джона

Президент США Дональд Трамп заявил, что побил рекорд по числу зрителей во время выступления в штате Нью-Гэмпшир в четверг, 15 августа. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

«Великолепные новости! Сегодня вечером мы побили рекорд по посещаемости, установленный ранее Элтоном Джоном [во время концерта] на стадионе SNHU Arena в Манчестере в Нью-Гэмпшире», — указал Трамп. Точный цифры он при этом не привел.

Новостной ресурс Breitbart News отмечает, что американский президент побил именно рекорд стадиона. Он вмещает примерно 12 тысяч человек и был практически полностью заполнен.

Президент выступал перед избирателями в рамках президентской кампании 2020 года. Выборы в стране состоятся 3 ноября 2020 года.

Ранее в пятницу стало известно, что Трамп рассматривает идею купить принадлежащую Дании Гренландию. До этого сообщалось, что американский лидер заявил о необходимости увеличить число психиатрических больниц в стране.

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