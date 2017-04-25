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Стало известно о госпитализации Элтона Джона

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Элтон Джон
Элтон Джон

Британский музыкант Элтон Джон попал в больницу. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на его пресс-секретаря Фрэн Кертис.

По ее словам, причиной стала редкая и опасная вирусная инфекция, которой тот заразился в турне по Южной Америке, закончившемся 10 апреля в Чили.

Певец был помещен в отделение интенсивной терапии. В медучреждении 70-летний Элтон Джон провел два дня, в субботу, 22 апреля, его выписали.

Однако исполнитель отменил выступления, значащиеся в его гастрольном графике в течение ближайшего месяца. Ожидается, что он полностью восстановит здоровье к 3 июня – на эту дату у него намечен концерт в британском Туикинхеме.

В конце января исполнитель перенес концерт в Дубае по состоянию здоровья. «Врачи решили, что ему нужна срочная процедура. Но это не связано с серьезной угрозой здоровью», — объяснил представитель компании 117 Live, отвечавшей за организацию концертов.

Сэр Элтон Джон — британский певец и композитор. Он остается одним из самых успешных исполнителей Великобритании, продав за свою 50-летнюю карьеру более 250 миллионов записей. В 2016 году он выпустил пластинку Wonderful Crazy Night — 32-й студийный альбом в своей дискографии.

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