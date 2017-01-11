Элтон Джон снова перенес концерт по совету врачей

Британский певец Элтон Джон перенес концерт в Дубае по состоянию здоровья, сообщает портал What's On.

Выступление, которое должно было состояться 20 января вместо отмененного концерта 15 декабря 2016 года, перенесено почти на год вперед, и запланировано теперь на 8 декабря 2017-го. В первый раз шоу было отменено, потому что певец заболел гриппом, а во второй — для прохождения срочной медицинской процедуры.

Ситуацию прокомментировал представитель компании 117 Live, отвечавшей за организацию концертов. «Врачи решили, что ему нужна срочная процедура. Но это не связано с серьезной угрозой здоровью», — сказал он, не уточнив, о какой именно форме медицинской помощи идет речь.

Сэр Элтон Джон — 69-летний британский певец и композитор. Он остается одним из самых успешных исполнителей Великобритании, продав за свою 50-летнюю карьеру более 250 миллионов записей. В 2016 году он выпустил пластинку Wonderful Crazy Night — 32-й студийный альбом в своей дискографии.