Элтон Джон пожаловался на дороговизну винила The Life Of Pablo Канье Уэста

Британский рок-певец Элтон Джон рассказал о своем пристрастии к покупке виниловых пластинок. Артист приобретает в среднем пять-шесть альбомов на виниле в неделю, заявил он в видеоролике, опубликованном на YouTube-канале исполнителя в четверг, 6 апреля.

Последней музыкальной покупкой Джона стал альбом The Life Of Pablo американского рэпера Канье Уэста. «Он стоил мне целое состояние», — пожаловался певец.

Элтон Джон также вспомнил самые первые пластинки, которые он слушал в детстве. Ими стали At The Hop группы Danny & The Julians и Reet Petite Джеки Уилсона.

The Life Of Pablo — восьмая студийная пластинка Канье Уэста, релиз которой состоялся 14 февраля. Альбом был представлен эксклюзивно в стриминг-сервисе Tidal и не был издан на физических носителях, однако поклонники начали продавать пиратские винилы с записью.

Материалы по теме Пижон Джон Дикий сэр Элтон, каким его уже мало кто помнит

Ранее в апреле сообщалось, что The Life Of Pablo стал первой в истории музыки пластинкой, получившей платиновый статус исключительно благодаря интернет-стримингу.

Сэр Элтон Джон — 70-летний британский певец и композитор. В 2016 году он выпустил пластинку Wonderful Crazy Night — 32-й студийный альбом в его дискографии.