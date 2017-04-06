Стриминг впервые в истории музыки вывел альбом в статус платинового

Альбом The Life Of Pablo американского рэпера Канье Уэста установил рекорд, став первой в истории музыки пластинкой, получившей платиновый статус исключительно благодаря интернет-стримингу. Об этом сообщает Pitchfork.

Пластинку послушали онлайн более трех миллиардов раз пользователи по всему миру.

Отмечается, что The Life Of Pablo также стал первым альбомом, попавшим в чарт Billboard 200 при том, что не был издан на физическом носителе и был доступен только в сети.

The Life Of Pablo — восьмая студийная пластинка Канье Уэста, релиз которой состоялся 14 февраля. Альбом был представлен эксклюзивно в стриминг-сервисе Tidal.

Канье Уэст — лауреат 21 премии «Грэмми». Его диски восемь раз получали платиновый статус.