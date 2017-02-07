Канье Уэст удалил из Twitter все посты в поддержку Трампа

Американский рэпер Канье Уэст удалил со своей страницы в Twitter все записи в поддержку президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает TMZ.

На такой шаг, по информации издания, Уэст решился из-за закона об ужесточении иммиграционной политики, запретившего въезд в США гражданам семи стран с мусульманским большинством, и других действий администрации Трампа.

Канье Уэст поддерживал Трампа в ходе избирательной кампании, а в декабре встретился с ним в Нью-Йорке, написав после этого в Twitter: «Чувствую, что важно напрямую общаться с нашим будущим президентом, если мы действительно хотим перемен».

На следующий день после встречи с музыкант разместил в Twitter снимок, на которой была изображена обложка номера журнала Time, выбравшего Трампа «человеком года». Номер был подписан Трампом, назвавшим Уэста «великолепным другом».

27 января Трамп подписал указ, согласно которому на территорию США запрещается въезд гражданам семи государств: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Кроме того, сроком на 120 дней приостановлен прием сирийских беженцев. В документе отмечается, что въезд в страну сирийских мигрантов наносит ущерб интересам Соединенных Штатов.

Решение Трампа вызвало массовые протесты. 3 февраля федеральный судья Джеймс Робарт отменил ограничения на поездки в США граждан семи стран, попавших под действие президентского указа. Спустя два дня Апелляционный суд США подтвердил данное решение.