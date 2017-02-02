Звезды Голливуда высмеяли Трампа за использование альтернативной конституции

Знаменитости мира шоу-бизнеса записали саркастичный ролик, раскрывающий «сенсацию» — существование альтернативной конституции США, единственная копия которой имеется у президента страны Дональда Трампа. Об этом пишет People.

В создании видео приняли участие актрисы Эмбер Херд, Шейлин Вудли, Сьюзан Сарандон, Лиззи Каплан, Хлоя Беннет, Констанс Ву, Джейми Чанг, а также актер Мэтт МакГорри и модель Кара Делевинь.

«Историки подтвердили существование другой Конституции. Она называется "Альтернативная Конституция". Трамп по случайности получил ее единственный экземпляр, когда был подростком. Он работает по неправильной Конституции и даже не знает об этом», — поведали актеры в клипе.

Были также приведены примеры статей настоящей Конституции, которые были искажены в «другой» версии. Актеры напомнили, что реальная Конституция запрещает Конгрессу принимать законы, дискриминирующие какие-либо социальные группы или религии. «Но если красивый, умный, напуганный президент приказывает, то можно», — написано, по данным авторов ролика, в альтернативном документе.

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Также, по утверждению шутников, в документе, по которому правит страной Трамп, содержится следующее указание: «Тех, что носят карты зеленого цвета, надлежит держать в отдалении — при помощи стен, силы или магических бобов».

Ролик был создан для комедийного онлайн-ресурса Funny or Die.

27 января Трамп подписал указ, согласно которому на территорию США запрещается въезд гражданам семи государств: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Кроме того, сроком на 120 дней приостановлен прием сирийских беженцев. В документе отмечается, что въезд в страну сирийских мигрантов наносит ущерб интересам Соединенных Штатов.

За два дня до этого американский лидер подписал указ об охране государственных рубежей, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой. По словам Трампа, возведение объекта начнется в ближайшее время и сначала будет финансироваться из бюджета Соединенных Штатов, однако со временем Мексика компенсирует 100 процентов затрат.

В Голливуде многие отрицательно относятся к иммиграционной политике Трампа и не поддерживают президента в целом. В январе с критикой запрета на въезд мусульман в страну во время церемонии вручения премии Гильдии киноактеров выступили звезда ситкома «Теория большого взрыва» Саймон Хелберг и актриса из сериала «Вице-президент» Джулия Луис-Дрейфус. Ряд знаменитостей американского шоу-бизнеса отказался участвовать в концерте по случаю инаугурации Трампа, посетив проходивший параллельно с данным мероприятием протестный марш Women`s March.