Эминема допросили после угроз в адрес Трампа

Американский рэпер Маршалл Мэтерс, более известный как Эминем, был допрошен Секретной службой США после того, как в его песнях прозвучали угрозы в адрес президента США Дональда Трампа и его дочери Иванки. Об этом сообщает Buzzfeed со ссылкой на предоставленные службой документы.

Издание отмечает, что полученные документы доказывают, что Секретная служба США действительно допросила рэпера. Согласно им, Мэтерс вел себя «неприемлемо», а также «угрожал лицам под защитой».

Поводом для разговора с артистом стала лирика в его композиции Framed («Обрамленный»). В ней Эминем называет Трампа Дональдом Даком, а также жестко высказывается в адрес дочери президента. Якобы о композиции органам рассказал некий «обеспокоенный гражданин», который оказался сотрудником издания TMZ. Однако Buzzfeed предполагает, что журналист всего лишь запросил комментарий у службы.

Примечательно, что рэпер упоминал о том, что его допрашивали спецслужбы, в другой песне под названием The Ringer, выпущенной в 2018 году.

Ранее Эминем неоднократно резко высказывался в адрес Трампа. В 2017 году он побудил поклонников на фестивале «Рединг» выкрикивать нецензурные оскорбления в адрес американского президента. А в сингле Campaign Speech («Предвыборная речь»), выпущенном в 2016-м, артист назвал политика «целующей задницы марионеткой».

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