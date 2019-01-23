Обвиненный в изнасиловании Браун вышел на свободу с фразой «эта сука лжет»

Американский певец Крис Браун вышел из-под стражи, проведя сутки в полиции из-за обвинения в изнасиловании, сообщает Reuters. Сам музыкант опубликовал в Instagram картинку со словами «Эта сука лжет».

В подписи к посту исполнитель назвал обвинения в его адрес лживыми, а все произошедшее — возмутительным. «Это противоречит моему характеру и моим принципам», — отметил он.

Фото опубликовано @chrisbrownofficial

Отмечается, что полиция продолжает вести расследование.

Брауна задержали 22 января в Париже. В изнасиловании его обвинила 24-летняя женщина.

Браун выпустил серию футболок с фразой «Эта сука лжет» под своим брендом Black Pyramid в сентябре 2016 года. Это произошло через месяц после того, как его задержали по обвинению в нападении на актрису Бэйли Каррен. Та утверждала, что пришла к Брауну в гости, и певец наставил на нее пистолет, потребовав покинуть дом. Полиция пришла к выводу, что нападения на самом деле не произошло.

В январе 2016-го Брауна обвинили в нанесении побоев женщине на частной вечеринке. В 2009 году он избил в автомобиле певицу Рианну, с которой тогда встречался, и был приговорен к условному пятилетнему сроку.

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