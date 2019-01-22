Криса Брауна задержали по подозрению в изнасиловании

Певец Крис Браун задержан полицией в Париже. Его подозревают в изнасиловании, передает Reuters со ссылкой на источник в правоохранительных органах во вторник, 22 января.

Как сообщает Radar Online, в изнасиловании Брауна обвинила 24-летняя женщина. По ее словам, инцидент произошел в номере отеля певца в ночь на 16 января. Предполагаемая жертва познакомилась с Брауном в клубе Le Crystal, расположенном на Елисейских полях.

В мае 2018 года Брауна обвинили в организации вечеринки с наркотиками, на которой изнасиловали женщину, однако тот сумел предоставить алиби.

Двумя годами ранее певец оказался под следствием после того, как потерпевшая Лизьен Гутьеррес обвинила его в нанесении побоев на частной вечеринке. В 2009-м Браун избил певицу Рианну, с которой тогда встречался. Музыканта арестовали и приговорили к пяти годам условно.

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