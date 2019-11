Названы худшие песни для занятия сексом

Пользователи сети сформировали плейлист, состоящий из песен, которые не подходят для занятия сексом. На перечень обратило внимание издание Mashable.

Как отмечают журналисты издания, плейлист был создан в феврале 2018 года на сервисе Spotify и на протяжении двух лет после этого в него добавлялись новые песни. В настоящий момент в нем 13 композиций, общая продолжительность которых составляет шесть часов и девять минут. Автор списка подписал его: «А вы проходили этот челлендж?»

Среди входящих в плейлист композиций есть несколько мелодий для детей, например саундтрек для американского образовательного сериала Reading Rainbow («Радуга-читальня»), а также музыкальная тема Yo Ho (A Pirate’s Life for Me), написанная в 1967 году для аттракциона «Пираты Карибского моря» в Диснейленде.

Кроме того, в список входит патриотическая песня God Bless America («Боже, благослави Америку»), рождественская композиция The Christmas Shoes, народная песня She'll Be Coming Round the Mountain, саундтрек к американскому полицейскому сериалу «Закон и порядок» и ремикс песни «Макарена».

К настоящему моменту пост в Twitter со скриншотом плейлиста набрал больше девяти тысяч лайков. Многие признавались, что публикация их сильно рассмешила.

