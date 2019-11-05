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Сын после долгих лет молчания задал родным вопрос и растрогал пользователей сети

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Жительница Флориды Керри Блох (Kerry Bloch) поделилась с подписчиками вопросом, который задал ее 21-летний сын Дэвид, который не говорил больше 15 лет. Женщина не смогла сдержать слез, когда услышала вопрос, и опубликовала его в Twitter, благодаря чему у сына появилось множество друзей по всему миру.

Дэвид замолчал в четыре года, когда у него начали проявляться признаки тяжелого аутизма. Он использовал в день лишь пару слов, для этого ему требовались подсказки. Мальчик оказался практически изолирован от общества из-за диагностированного у него тяжелого иммунодефицитного расстройства, в связи с чем он не контактировал с социумом, чтобы не заболеть.

Осенью 2019 года Дэвид впервые за долгое время связно заговорил. Он повернулся к матери и сказал: «Я люблю "Ягуаров"». Парень имел в виду футбольную команду Jacksonville Jaguars, за которую болеет. Женщина удивилась, поскольку прежде они никогда не разговаривали и не обменивались мнениями.

30 октября Дэвид впервые в жизни задал матери вопрос. «Я когда-нибудь кому-нибудь понравлюсь?» — спросил парень, чем довел мать до слез. «Мне пришлось уйти, чтобы поплакать, пока он меня не видит, потому что мне стало так горько. Он хочет, чтобы его любили, хочет иметь друзей, но не знает, как их заводить», — рассказала Блох изданию BuzzFeed News.

Она ответила сыну, что его любят родители, бог и покойная бабушка. Он понравился бы любому, кто узнал бы его поближе, сказала мать. После того, как женщина опубликовала первый вопрос сына в Twitter, оказалось, что дружить с ним хотят тысячи людей по всему миру. «Скажи Дэвиду, у него есть друг в Лондоне ... и моя семья. С любовью!» — написал отец троих детей Дэн Фердинанд (Dan Ferdinand), опубликовав снимок с семьей.

«Дэвид, Я живу очень далеко, в Иордании. Сейчас уже почти полночь, и у меня был хороший, но долгий день. Твои две фотографии заставили меня улыбнуться прямо перед сном. Я уверена, что ты мне понравишься при встрече — хотя бы потому что ты мне уже нравишься по фото», — обратилась к парню Патрисия Бакир (Patricia Bakir).

На твит откликнулось множество семей с детьми-аутистами.

«Я уверен, что мой 19-летний сын с аутизмом хотел бы подружиться с тобой. Он еще не задал мне такого вопроса, но он жаждет друзей».

Твит Блох стал вирусным и поднял Дэвиду боевой дух. По словам матери, они с сыном были ошеломлены реакцией пользователей. «Каждый из вас сделал нашу жизнь лучше! Мы вас любим!» — написала растроганная мать, разместив фото сына, который держит в руках плакат «Друзья, спасибо, что я вам нравлюсь!»

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