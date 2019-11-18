Мать взглянула на видеоняню и увидела в ребенке «демона»

Фото пользовательницы Twitter под ником PassionPopSoc стало вирусным в соцсети из-за того, что внешний вид запечатленного на нем ребенка напугал многих пользователей. Об этом пишет Junkee.

«Мы купили новую видеоняню, и я думаю, это было ошибкой», — заявила женщина в подписи к опубликованному ей снимку. На фото ее сын лежал в кроватке, при этом его глаза светились и будто смотрели прямо в камеру.

Фото набрало больше 400 тысяч лайков. В комментариях многие юзеры заверяли мать, что ее ребенок одержим. «Вызовите священника», — писал пользователь Jules. «Честно говоря, с видеоняней все было бы нормально, если бы в вашего ребенка не вселились духи», — соглашался с ним Insectsinsects.

Пользовательница CanPanicNow пожаловалась на то, что теперь у нее будут кошмары, а юзер Hunsucker Jenny написал, что, когда он открыл фото, на экране появились помехи.

Мать ребенка решила развеять сомнения комментаторов в том, что ее ребенок нормальный, и в шутку опубликовала снимок, на котором мальчик был снова похож на одержимого духами.

— Passion Pop Socialist (@PassionPopSoc) 15 ноября 2019, 09:43

Другие родители также признались, что на мониторе видеоняни внешний вид их детей становится пугающим. «Да, кажется, такое с этими камерами случается часто. Моя дочь лежала вниз головой, что сделало фото с ней еще более жутким», — написал Todd Miller.

Ранее в Twitter стал популярен тред девушки, которая решила расстаться с парнем после того, как нашла фото якобы его бывшей, спрятанное у молодого человека под подушкой. Позднее выяснилось, что снимок был этикеткой матраса с изображением пары, в том числе «счастливой женщины».

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