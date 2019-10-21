Девушка невнимательно посмотрела на фото «бывшей» парня и едва не потеряла его

Девушка решила расстаться с парнем после того, как нашла фото якобы его бывшей, спрятанное у молодого человека под подушкой, сообщает 9News. Однако оказалось, что на самом деле это был не его снимок.

Жительница Манчестера Джои Раунсфилд (Joi Rouncefield) рассказала, что встречалась с парнем долгое время и задумалась о том, что он, возможно, «ее единственный». Однако в одну из ночей у него дома она перевернула подушку и обнаружила под ней изображение «очень-очень счастливой женщины».

Она не могла уснуть несколько часов и решила, что это был снимок бывшей девушки ее возлюбленного, которая умерла. Раунсфилд подумала, что парень хранит фото под подушкой в память о ней.

«Я написала ему офигенно большой текст о том, как, мы, возможно, торопим события и, может, нам не стоит спешить, так как ему нужно больше времени и так далее», — пояснила Раунсфилд. По ее словам, после отправки сообщения она сходила в душ и, вернувшись обратно, обнаружила ответ.

Оказалось, что фото на самом деле было не снимком парня, а этикеткой матраса с изображением пары, в том числе «счастливой женщины». Возлюбленный прислал ей фотографию этой бирки в ответ. «Я поняла, что я похоже и вправду стала долбаным психом», — заметила британка. Однако парня не испугало такое поведение Раунсфилд, и они продолжили встречаться. Вскоре после того диалога он пришел к ней в гости.

Тред девушки в соцсети Twitter стал вирусным, набрав более четырех тысяч лайков. Также она выложила в Instagram фото, вероятно, с героем истории.

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