Политик Филиппо призвал перестать передавать оружие Украине и начать переговоры

Во Франции призвали прекратить оказывать поддержку Украине. С таким радикальным предложением выступил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х.

Он выступил за мирное урегулирование ситуации. «Больше никакого оружия Украине! Только переговоры и мир!», — заявил политик. Филиппо высказал мнение, что Франция продолжает по указке США губить себя ради президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Флориан Филиппо назвал безумием решение Европейского союза (ЕС) выделить еще 1,5 миллиарда евро для Украины, о котором сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По его мнению, эти средства следует направить на больницы, сельское хозяйство, государственные службы и нужды Франции. Он также заявлял, что ЕС не должен поддаваться шантажу НАТО, и ему следует полностью прекратить экономическую и военную помощь Украине.