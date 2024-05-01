Российская рэперша отправилась на лечение после дебоша на концерте

Российская рэперша Hofmannita легла на лечение после дебоша на концерте в Москве

Российская рэп-исполнительница Hofmannita (настоящее имя — Анна Михеева) проходит лечение после недавнего дебоша на концерте в Москве. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Рэперша сообщила, что сейчас находится в клинике, попросив перестать ее «уничтожать». До этого она опубликовала пост с извинениями. «Перебрала с алкоголем, признаю», — написала артистка, подчеркнув, что сожалеет о произошедшем.

Ранее в сети появилось видео с концерта исполнительницы. На кадрах видно, как она выхватывает телефоны из рук своих поклонников и бросает их в толпу. По словам присутствовавших, во время выступления девушка была в невменяемом состоянии.