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21:33, 1 мая 2024Культура

Российская рэперша отправилась на лечение после дебоша на концерте

Российская рэперша Hofmannita легла на лечение после дебоша на концерте в Москве

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Российская рэп-исполнительница Hofmannita (настоящее имя — Анна Михеева) проходит лечение после недавнего дебоша на концерте в Москве. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Рэперша сообщила, что сейчас находится в клинике, попросив перестать ее «уничтожать». До этого она опубликовала пост с извинениями. «Перебрала с алкоголем, признаю», — написала артистка, подчеркнув, что сожалеет о произошедшем.

Ранее в сети появилось видео с концерта исполнительницы. На кадрах видно, как она выхватывает телефоны из рук своих поклонников и бросает их в толпу. По словам присутствовавших, во время выступления девушка была в невменяемом состоянии.

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      Марина Совина
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