Российская исполнительница разбила телефоны поклонников

Рэперша Hofmannita разбила телефоны фанатов на концерте в Москве

Российская рэп-исполнительница Hofmannita (настоящее имя — Анна Михеева) разбила телефоны нескольких своих поклонников во время концерта в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

На опубликованном видео с концерта запечатлено, как девушка выхватывает устройства из рук нескольких своих поклонников и бросает их в толпу. Одной из посетительниц смартфон попал прямо в лицо.

Поклонники исполнительницы подчеркнули, что во время выступления она была в невменяемом состоянии.

Ранее стало известно, что певец Григорий Лепс выбил телефон из рук фанатки во время концерта в Костроме. Отмечалось, что исполнитель обратился к поклоннице лично, чтобы та убрала мобильник, но она приблизила гаджет к нему. Тогда артист ударил по нему, смартфон отлетел в сторону, а певец продолжил концерт. Зрители рассказали, что девушка осталась «очень довольна, что вывела певца из себя».

