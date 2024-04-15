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08:16, 15 апреля 2024Культура

Фанатка вывела из себя Лепса и осталась довольна

«КП»: Лепс на концерте в Костроме выбил телефон из рук снимающей его фанатки
Григорий Лепс

Григорий Лепс. Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Певец Григорий Лепс выбил телефон из рук фанатки во время концерта в Костроме в субботу, 13 апреля. Об этом сообщает «Комсомольская правда» (КП).

Во время выступления артист подошел к краю сцены. Тогда фанатки с первого ряда достали телефоны и начали его снимать. Певец попросил убрать гаджеты. Многие выполнили его просьбу, однако одна из поклонниц продолжала записывать видео.

Лепс обратился к фанатке лично, чтобы та убрала телефон, но она приблизила гаджет к нему. Тогда артист ударил по нему, смартфон отлетел в сторону, а певец продолжил концерт. Зрители рассказали изданию, что телефон девушки не сломался. По их словам, она осталась «очень довольна, что вывела певца из себя».

Лидер монашеско-рыцарского ордена под названием «Братство Морозов — Златоуст» и бывший криминальный авторитет Александр Морозов подал в суд на Григория Лепса. Он потребовал от певца 10 миллионов рублей за пропаганду асоциального поведения.

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      Марина Совина
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