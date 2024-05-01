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21:35, 1 мая 2024Мир

Госдеп назвал цель введения санкций против России

Госдепартамент: новые санкции США нацелены на подрыв российской энергетики
СюжетСанкции против России:

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Госдепартамент Соединенных Штатов Америки назвал цель введения новых санкций в отношении России. Как утверждается в пояснительном документе на сайте Госдепа, ограничительные меры направлены на подрыв производства энергии в РФ, в частности, проекта «Арктик СПГ — 2».

«Министерство продолжает вносить в списки организации, участвующие в развитии будущего российского производства и экспорта энергоресурсов», — отмечается в разделе «Подрыв будущего производства энергии, металлов и горнодобывающей промышленности».

Ранее Министерство финансов США расширило санкционный список, связанный с Россией. Ведомство включило в ограничительный список 29 физических и 250 юридических лиц, связанных с РФ. Кроме того, под санкции попали лоукостер «Победа» и 16 морских судов.

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      Маргарита Пименова
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