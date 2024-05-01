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21:34, 1 мая 2024Бывший СССР

Зеленский уволил уличенного СМИ в коррупции главу департамента СБУ

Зеленский уволил главу департамента СБУ Витюка, уличенного СМИ в коррупции

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности руководителя департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Илью Витюка, которого СМИ уличили в коррупции. Соответствующий указ №257/2024 опубликован на официальном сайте украинского лидера.

В апреле стало известно, что Илья Витюк отправлен на фронт после скандала с журналистами. «В настоящее время он откомандирован в боевое подразделение и сегодня выехал в район выполнения боевых задач», — отметили в пресс-службе ведомства.

В начале апреля украинское издание «Следствие. Инфо» опубликовало результаты журналистского расследования, в ходе которого выяснилось, что жена Витюка в декабре 2023 года приобрела квартиру в жилом комплексе премиум-класса стоимостью более 657 тысяч долларов. Как утверждал автор статьи Евгений Шульгат, официальной зарплаты главы департамента СБУ на такое жилье не хватило бы. Спустя два дня после публикации расследования его автору сотрудники военкомата попытались вручить повестку.

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      Марина Совина
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