Главнокомандующий ВСУ начал проверку из-за попытки вручить журналисту повестку

Главком ВСУ Сырский начал проверку попытки вручения повестки журналисту Шульгату

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский поручил начать проверку по факту вручения повестки украинскому журналисту Евгению Шульгату. Военный сообщил об этом в Telegram.

«[ВСУ] осуждают любые случаи нарушения [должностных инструкций] со стороны военных должностных лиц. (...) мною поставлена задача перед командующим Сухопутными войсками ВСУ [Александром Павлюком] провести служебную проверку», — сообщил главком.

Ранее издание «Следствие.Инфо» сообщило о незаконной попытке адресно вручить Шульгату повестку в одном из киевских супермаркетов. Журналисты связали инцидент с местью начальника департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Ильи Витюка из-за расследования об элитной собственности сотрудника спецслужбы.

6 апреля Сырский также высказался о ситуации на фронте. По слова военного, в настоящий момент положение ВСУ очень тяжелое.