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13:13, 6 апреля 2024Бывший СССР

Сырский заявил об особенно сложной для ВСУ обстановке на трех направлениях

Сырский: особенно сложная для ВСУ обстановка сложилась на трех направлениях

Фото: Stringer / Reuters

Особенно сложная обстановка для украинской армии сложилась на трех направлениях. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский в своем официальном Telegram-канале.

«Особенно сложная обстановка сложилась на бахмутском [артемовском] направлении в районах восточнее Часова Яра и Клещеевки, на авдеевском — в районах Бердичев, Орловки, Водяного, Первомайского, на новопавловском — в районе Новомихайловки», — написал он.

По словам главкома, у Российской армии есть преимущество «в воздухе, ракетах и артиллерийских боеприпасах». Тем не менее он утверждает, что Часов Яр остается под контролем Украины.

Ранее Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили резервы Сырского под Угледаром с помощью объемно-детонирующей авиабомбы (ОДАБ). Отмечается, что украинский главком перебросил эти резервы около недели назад для сдерживания продвижения России.

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      Виктория Кондратьева
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