Сырский заявил об особенно сложной для ВСУ обстановке на трех направлениях
Особенно сложная обстановка для украинской армии сложилась на трех направлениях. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский в своем официальном Telegram-канале.
«Особенно сложная обстановка сложилась на бахмутском [артемовском] направлении в районах восточнее Часова Яра и Клещеевки, на авдеевском — в районах Бердичев, Орловки, Водяного, Первомайского, на новопавловском — в районе Новомихайловки», — написал он.
По словам главкома, у Российской армии есть преимущество «в воздухе, ракетах и артиллерийских боеприпасах». Тем не менее он утверждает, что Часов Яр остается под контролем Украины.
Ранее Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили резервы Сырского под Угледаром с помощью объемно-детонирующей авиабомбы (ОДАБ). Отмечается, что украинский главком перебросил эти резервы около недели назад для сдерживания продвижения России.