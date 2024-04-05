Стало известно об уничтожении резервов Сырского российской бомбой

«Военное обозрение»: российская ОДАБ уничтожила резервы Сырского под Угледаром

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по укрепрайону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Угледарском направлении с помощью объемно-детонирующей авиабомбы (ОДАБ). Целью атаки стал укрепрайон противника на шахте Южнодонбасская-3. Об этом стало известно изданию «Военное обозрение».

«В результате удара нарушены коммуникации противника на территории шахтного комплекса. Под землей навсегда осталась часть тех резервов, который Сырский (главнокомандующий ВСУ Александр Сырский — прим. «Ленты.ру») перебросил около недели назад на это направление "для сдерживания продвижения российской армии"», — говорится в публикации.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о наступлении критического момента для страны в свете дефицита вооружений в украинской армии и продолжающихся в Конгрессе Соединенных Штатов Америки дискуссий по вопросу выделения пакета помощи для Киева.