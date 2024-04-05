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08:36, 5 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно об уничтожении резервов Сырского российской бомбой

«Военное обозрение»: российская ОДАБ уничтожила резервы Сырского под Угледаром

Фото: РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по укрепрайону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Угледарском направлении с помощью объемно-детонирующей авиабомбы (ОДАБ). Целью атаки стал укрепрайон противника на шахте Южнодонбасская-3. Об этом стало известно изданию «Военное обозрение».

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«В результате удара нарушены коммуникации противника на территории шахтного комплекса. Под землей навсегда осталась часть тех резервов, который Сырский (главнокомандующий ВСУ Александр Сырскийприм. «Ленты.ру») перебросил около недели назад на это направление "для сдерживания продвижения российской армии"», — говорится в публикации.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о наступлении критического момента для страны в свете дефицита вооружений в украинской армии и продолжающихся в Конгрессе Соединенных Штатов Америки дискуссий по вопросу выделения пакета помощи для Киева.

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      Маргарита Пименова
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