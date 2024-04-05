В Киеве заявили о приближении критического момента для Украины

Глава офиса Зеленского Ермак: критический момент наступает для Украины

Для Украины наступает критический момент на фоне нехватки вооружений в украинской армии и продолжающихся в Конгрессе США обсуждений по вопросу выделения пакета помощи для Киева. Об этом заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью изданию Politico.

Он подчеркнул, что Киев по-прежнему критически нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны (ПВО). «Проблема для нас — во времени... Очень важно, чтобы пакет был одобрен в этом месяце», — отметил он.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон пообещал не медлить с предоставлением Киеву в качестве помощи десятков миллиардов долларов в апреле. При этом агентство Associated Press отмечало, что спикер сам сталкивается с дилеммами в Конгрессе. Его волнует вопрос, в каком виде Украине будет предоставлена поддержка: в виде займа или обычным грантом.