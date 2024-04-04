Киев подтвердил гибель штурмовиков 128-й бригады спустя пять месяцев. От прилета ракеты погибло более 30 бойцов ВСУ

Киев подтвердил гибель штурмовиков 128-й бригады ВСУ спустя пять месяцев

Начальник департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Илья Витюк спустя пять месяцев после российской атаки подтвердил гибель военнослужащих 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Всего на подконтрольной Киеву территории Запорожской области во время построения в ноябре прошлого года, по его словам, погибло более 30 украинских бойцов. При этом сама бригада ранее заявляла о 19 погибших.

До интервью Витюка агентству «Укринформ» украинские власти официально не сообщали о потерях в результате этого инцидента.

Витюк привел подробности атаки на бригаду штурмовиков

По словам Витюка, удар мог быть наведен в результате взлома телефона одного из бойцов. На устройство с мессенджером Signal поступило сообщение о дате и месте построения личного состава. По указанной дислокации в дальнейшем и был нанесен ракетный удар.

Илья Витюк Кадр: Державна інспекція архітектури та містобудування / YouTube

«Одной из угроз является рассылка фишинговых сообщений для взлома мессенджеров конкретных военных. (...) Такие сообщения идут тысячами. Когда им удается взломать устройство, то враг получает доступ к мессенджерам, к компьютерам через почты», — пояснил он.

Солдат 128-й бригады обвинял командование в гибели более 50 бойцов

В середине ноября об инциденте сообщал бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«В селе Дмитровка, за Камышеватым, на запорожском направлении. Там, где был прилет по 128-й бригаде, в соседнем здании враг ракетным ударом накрыл воинскую часть Нацгвардии», — писал он, отмечая, что ракетный удар, в результате которого «сложились даже подвалы», унес жизни большого числа военных. Тогда Мосийчук призывал прокуратуру привлечь виновных за размещение состава Нацгвардии в небезопасном месте. Точного числа жертв он не называл.

Известно, что удар произошел 3 ноября во время церемонии награждения в честь Дня ракетных войск и артиллерии Украины, где, по некоторым данным, собрались «все артиллерийские подразделения, лучшие расчеты». По словам одного из солдат 128-й горно-штурмовой бригады, в результате погибло много украинских офицеров. Он обвинил свое командование в гибели более 50 бойцов.

«Это ошибка командования, потому что они должны были сказать: "Давайте лучше раздадим награды на уровне подразделений прямо в окопах". В общем, мы просто расслабились», — заявил солдат.

Согласно данным российских военкоров, в произошедшем обвинили офицера ВСУ, который собрал в прифронтовом селе много солдат для «торжественного награждения личного состава». Командир бригады Дмитрий Лысюк был отстранен от должности на время следствия. Сам он опаздывал на торжественную встречу, когда во время ожидания по бойцам ударила российская ракета.