Бывший депутат Рады сообщил о ракетном ударе по воинской части Нацгвардии

Экс-депутат Рады Мосийчук: ВС России нанесли удар по воинской части Нацгвардии

Вооруженные силы (ВС) России нанесли ракетный удар по воинской части Нацгвардии Украины в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщил бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает издание «Страна.ua» в Telegram.

«В селе Дмитровка, за Камышеватым, на запорожском направлении. Там, где был прилет по 128-й бригаде, в соседнем здании враг ракетным ударом накрыл воинскую часть Нацгвардии», — рассказал он.

По его словам, в результате удара уничтожено большое количество военных, «сложились даже подвалы». Экс-депутат призвал прокуратуру привлечь виновных за размещение состава Нацгвардии в небезопасном месте.

В начале ноября стало известно, что Российская армия нанесла удар по 128-й горно-штурмовой бригаде ВСУ «Закарпатье». Удар произошел во время церемонии награждения в честь Дня ракетных войск и артиллерии Украины в Запорожской области.