«Мы просто расслабились». Командование ВСУ обвинили в гибели более 50 бойцов. Какую цену платит Украина за халатность?

WP: боец ВСУ обвинил командование своей 128-й бригады в гибели более 50 солдат

Солдат 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) обвинил свое командование в гибели более 50 украинских бойцов на территории подконтрольной Киеву Запорожской области. Такое заявление военнослужащий сделал на правах анонимности журналистам The Washington Post (WP).

Это ошибка командования, потому что они должны были сказать: "Давайте лучше раздадим награды на уровне подразделений прямо в окопах". В общем, мы просто расслабились Солдат ВСУ цитата The Washington Post

Удар произошел во время церемонии награждения в честь Дня ракетных войск и артиллерии Украины, где «собрались все артиллерийские подразделения, лучшие расчеты». По словам солдата, в результате погибло много украинских офицеров.

Согласно данным российских военкоров, в произошедшем обвинили офицера ВСУ, который собрал в прифронтовом селе много солдат для «торжественного награждения личного состава», в то время как русские «отслеживают любое скопление более двух человек».

Украинская сторона подтвердила потерю 20 военнослужащих в результате российского удара. Командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Дмитрий Лысюк был отстранен от должности на время следствия. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил поведение Лысюка с военными и руководством СБУ.

Число погибших и раненных на стороне ВСУ растет

Статистика выживаемости бойцов в Вооруженных силах Украины неутешительная. Число раненных в рядах ВСУ с начала контрнаступления также увеличилось в три раза по данным Financial Times.

На украинском фронте растет смертность и среди наемников. В начале ноября стало известно, что более 500 граждан США и ЕС, служивших на Украине, погибли, многие получили ранения.

Ранее танкист ВСУ назвал плен единственным шансом выжить на запорожском направлении. По его словам, вероятность остаться в живых, оказавшись на передовой линии, крайне мала, так как силы с российскими подразделениями неравны.

Украинские военнослужащие гибнут из-за халатности

История с награждением бойцов ВСУ — далеко не единственный случай, когда излишняя расслабленность или халатность привела к гибели. В ноябре произошел смертельный инцидент с помощником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного: Геннадий Частяков получил в подарок от сослуживцев набор гранат и погиб, активировав одну из них в собственном доме. В результате также пострадали его двое детей. При этом коллеги Частякова уверяют, что предупредили его о подлинности боеприпасов.

Ранее стало известно о случае небрежности на поле боя, в результате чего украинские военные уничтожили своих же сослуживцев, попавших в плен. Бойцы запустили боевой беспилотник в направлении российского пикапа, дрон заснял, что в кузове находятся связанные люди. В результате дрон врезается в пикап, все военнопленные ВСУ погибли.

В больших потерях в рядах ВСУ на фронте винят командование, в отдельных случаях — лично Зеленского

Зачастую бойцы ВСУ винят в больших потерях живой силы командование, которое стремится неукоснительно следовать приказам сверху, не рассчитывая реальные силы и не ценя вверенные им жизни. Подобные штурмы называют не иначе как «мясными».

Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос назвал политику Владимира Зеленского провальной для оборонной отрасли. Он уличил политика в том, что тот не обеспечил защиту войск на купянском направлении.

Экс-советник Леониды Кучмы Олег Соскин также неоднократно высказывался о плачевном состоянии армии Украины. Он отмечал, что у Киева уже не осталось резервов, но президент Зеленский продолжает при этом «бросать солдат на растерзание».