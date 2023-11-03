Наемник рассказал о более 500 убитых американцах в рядах ВСУ

Наемник из США Мэттью Вандайк: в рядах ВСУ погибло более 500 американцев

Более 500 воевавших в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) граждан США погибли. Такие данные в интервью YouTube-каналу Judging Freedom озвучил американский наемник Мэттью Вандайк.

«Около 510 американцев были убиты, еще несколько человек получили ранения». — рассказал он, добавив, что среди погибших военных также много граждан стран Евросоюза.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские бойцы вступали в бой со снайперами из числа французских наемников в районе населенного пункта Работино в Запорожской области.