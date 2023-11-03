Минобороны РФ: боец ВДВ заявил о действовавших у Работино французских снайперах

Бойцы разведподразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России из Новороссйиской десантно-штурмовой бригады вступали в бой со снайперами из числа французских наемников в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. Об этом передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Военный заявил о действовавших у Работино французских снайперах и подчеркнул, что он также встречал наемников-афроамериканцев и поляков.

«Мы когда доходили до края села, снайперы-французы уже были из легиона. Вооружения натовского было очень много найдено в селе, мы сжигали все в подвалах», — отметил разведчик.

По словам военного, Вооруженные силы Украины (ВСУ) направляют большое число резерва и техники на это направление. Он добавил, что российские подразделения научились отличать элитные подразделения украинских военных и отряды мобилизованных.

Ранее сообщалось о разногласиях между польскими наемниками и украинскими военными. Предполагается, что военные из Польши заставляют солдат ВСУ идти в атаки под Соледаром.